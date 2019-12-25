Бестемьянова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Спортсменка заявила, что не хочет рассуждать на эту тему.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу перехода Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В беседе с "Известиями" она заявила, что не хочет рассуждать на эту тему.

Спортсменка уверена, что у Косторной будет все хорошо, и ей успеют поставить новую программу за месяц. Сам переход фигуристки Бестемьянова отказалась комментировать, заявив, что надо быть внутри процесса и знать все детали, а она "далека от этого".

Об уходе Косторной из группы Тутберидзе стало известно в пятницу, 31 июля. Спортсменка является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.

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Фото: Instagram / fk_nbest