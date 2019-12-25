Бессменный глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку

О том, куда он перейдёт после отставки, неизвестно.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уйдет в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в центральном аппарате ведомства и правительстве.

Артемьев возглавляет ФАС с момента её создания в 2004 году. Сообщается, что сотрудники ведомства уже знают об отставке руководителя. В качестве приемников звучат две фамилии, оба кандидата из Санкт-Петербурга. Это вице-губернатор Максим Шаскольского и глава управления ФАС по городу Вадим Владимиров.

О том, куда перейдёт Артемьев после отставки, неизвестно.

Ранее мы писали, что компания в Петербурге пожаловалась в УФАС на Adidas за копию товарного знака.

Фото: pixabay.com