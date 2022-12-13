Бесплатные лекарства получат петербуржцы с сердечной недостаточностью

Сейчас в Петербурге 26 168 человек с хронической сердечной недостаточностью, из них 8 640 — находятся в наиболее опасной категории и нуждаются в поддержке.

В Петербурге депутаты ЗакСа предложили внести изменения в социальный кодекс Петербурга в части мер поддержки больных сердечной недостаточностью. Законопроект приняли на заседании 15 февраля.

Сейчас в Петербурге 26 168 человек с хронической сердечной недостаточностью, из них 8 640 — находятся в наиболее опасной категории и нуждаются в поддержке.

Парламентарии предложили предоставлять бесплатные лекарства петербуржцам с хронической сердечной недостаточностью. Инициативу поддержал губернатор города и юридическое управление Заксобрания. На меры поддержки планируют выделить 220 млн рублей. Законопроект поддержали 49 депутатов. Поправки будут вносить до 17 февраля.

Фото: phxere

