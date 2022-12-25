Бесплатные билеты в петербургский Музей железных дорог России вызвали ажиотаж

Акция приурочена ко Дню железнодорожника.

В воскресенье, 4 августа, Музей железных дорог России в Петербурге пригласил жителей и гостей города посетить фестиваль "Движение разрешаю" и музейные экспозиции бесплатно. Акция вызвала ажиотаж на входе в учреждение, передает корреспондент Piter.TV.

Сегодня музей работает с 14:00 до 20:00, вход возможен до 19:00. Для его посещения необходимо оформить бесплатный входной билет на сайте учреждения или в кассах.

Отмечается, что в программе праздничного концерта – спортивные площадки, где пройдут турниры по стритболу, скейтборду, балансборду; мастер-классы для детей; роспись вещей; экскурсии по железнодорожным профессиям; музыкальная программа с барабанным шоу, выступлением танцевальных коллективов и кавер-групп; иллюзионное шоу.

Акция приурочена ко Дню железнодорожника.

Видео: Piter.TV