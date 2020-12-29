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Частные клиники Петербурга будут делать бесплатную прививку против коронавируса
Сегодня, 13:22
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nadezhda_sib

Частные клиники Петербурга будут делать бесплатную прививку против коронавируса

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Пункты планируется открыть уже со следующей недели.

Прививку от коронавируса в частных медицинских учреждениях планируют сделать бесплатной. Речь идет об учреждениях, которые работают в ОМС, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Смольный.

Частные организации предоставляют свои ресурсы для проведения вакцинации в рамках Национального календаря прививок. Сделать прививку можно будет в 11 учреждениях сети "Скандинавия", в клинической больнице "РЖД-медицина", в медцентре "СОГАЗ" и "МедSWISS", ООО "Эко-безопасность" и "Лахта-клиника". 

На данный момент в Петербурге открыты 88 пунктов вакцинации. Всего их планируется 120. 

Ранее специалист назвал необычную особенность иммунитета у переболевших КОВИД людей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вакцинация, частные медклиники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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anitaander990
Сегодня 13:52

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