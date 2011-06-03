Беспилотники займутся перевозкой багажа в Пулково

Платформа "Пиранья" способна перевозить до 300 кг груза и буксировать до 500 кг.

В аэропорту Пулково внедряется система транспортировки багажа и тяжелых грузов с использованием беспилотных платформ под названием "Пиранья". Эти устройства смогут помогать маломобильным пассажирам и перевозить их багаж.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что в ближайшем будущем беспилотники будут выполнять функцию навигационных помощников, помогая пассажирам находить нужные направления внутри терминала. Во время тестового периода управление платформами будет осуществляться дистанционно, но после завершения обучения они перейдут на автономный режим работы.

Платформа "Пиранья" способна перевозить до 300 кг груза и буксировать до 500 кг. Управление всеми устройствами сможет осуществлять один оператор через интерфейс APM, получая информацию о маршрутах, задачах и наблюдая за передвижениями роботов через бортовые камеры.

Использование автономных платформ позволит ускорить процесс перемещения грузов и обеспечить дополнительный контроль над ситуацией в терминалах аэропорта.

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Фото: Piter.TV