Видео: "Яндекс.Такси" протестировал беспилотник по заснеженной Москве

Появилось первое видео тестирования беспилотного такси от Яндекс на заснеженных улицах Москвы.

Сегодня, 16 января, появилось первое видео с тестированием беспилотного автомобиля "Яндекс.Такси" на Московских улицах.

На 4 минутном видео автомобиль уверенно кружит по заснеженным улицам столицы. Испытания проходили в Хамовниках. Автомобиль с автопилотом останавливается на светофорах, в положенном месте и в нужное время останавливается на перекрестках, пропускает пешеходов и встречные автомобили. Автомобиль едет со средней скоростью 25 км в час, максимальная скорость при тестировании составляла 35 км в час.

Испытания автопилота начались еще в конце прошлого 2017 года, но только сейчас прокатились по улицам города после обильного снегопада. Разработчики учат автопилот передвигаться в условиях зимы, когда снижена видимость, разметка и знаки не всегда видны, а обочины завалены снегом. В "Яндексе" намерены обучить автомобиль передвигаться и в условиях гололеда.

Тестовые автомобили компании построены на базе Toyota Prius, оснащены аппаратурой фирм Velodyne и Nvidia. А программное обеспечение российская компания готовит самостоятельно.

Видео:YouTube/Яндекс.Такси