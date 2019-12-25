В Тихвине заметили беспилотник

В четверг, 28 сентября, в Тихвинском районе в небе заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в сообществе "Подслушано | Тихвин" в социальной сети ВКонтакте.
Позднее в администрации Тихвинскиого района сообщили, что полет был инициирован и согласован с Министерство обороны России.
Информации о том, куда летел беспилотник, нет.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на Марсовом поле обнаружили беспилотник.
Фото: ВКонтакте / "Подслушано | Тихвин"
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