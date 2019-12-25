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В Тихвине заметили беспилотник
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине заметили беспилотник

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В Ленинградской области заметили беспилотник. Его полет был согласован с местными властями.

В четверг, 28 сентября, в Тихвинском районе в небе заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в сообществе "Подслушано | Тихвин" в социальной сети ВКонтакте.

Позднее в администрации Тихвинскиого района сообщили, что полет был инициирован и согласован с Министерство обороны России.

Информации о том, куда летел беспилотник, нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Марсовом поле обнаружили беспилотник.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано | Тихвин"

Теги: беспилотник, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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