Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

После аварии первой аварии беспилотного автомобиля, компании Apple пришлось признаться, что она начала разработку самоуправляемой машины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как стало известно, инцидент произошел 24 августа. В иномарку "Лекусус", на которой компания тестировала технологию, сзади врезался "Ниссан". При этом в компании отмечают, что их автомобиль двигался со скоростью 1,6 км/ч, а виновник ДТП— 24 км/ч. В результате ДТП обе машины получили повреждения, сообщений о пострадавших нет.
Это первый случай, зарегистрированный случай ДТП с участием автомобиля Apple. В данный момент компания имеет в своем распоряжении около 60 беспилотных автомобилей. Новые технологии от Apple могут появиться на рынке уже через 5-7 лет.
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