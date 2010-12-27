Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

Это первый зарегистрированный случай ДТП с участием автомобиля компании.

После аварии первой аварии беспилотного автомобиля, компании Apple пришлось признаться, что она начала разработку самоуправляемой машины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как стало известно, инцидент произошел 24 августа. В иномарку "Лекусус", на которой компания тестировала технологию, сзади врезался "Ниссан". При этом в компании отмечают, что их автомобиль двигался со скоростью 1,6 км/ч, а виновник ДТП— 24 км/ч. В результате ДТП обе машины получили повреждения, сообщений о пострадавших нет.

Это первый случай, зарегистрированный случай ДТП с участием автомобиля Apple. В данный момент компания имеет в своем распоряжении около 60 беспилотных автомобилей. Новые технологии от Apple могут появиться на рынке уже через 5-7 лет.

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