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Береговую батарею Хумалайоки в Ленобласти включили в список объектов культурного наследия
Сегодня, 17:35
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Береговую батарею Хумалайоки в Ленобласти включили в список объектов культурного наследия

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Обнаруженный форт имел большое значение в оборонительных боях в годы советско-финской войны.

Итоги раскопок в Выборгском районе Ленинградской области привели к пополнению перечня объектов культурного наследия. Об этом рассказали в правительстве 47 региона. Масштабные работы прошли в рамках в рамках проектирования терминалов "Приморского УПК", велись 4 года. В ходе раскопок были найдены укрепления начала XX века "Береговая батарея Хумалайоки".

Фортификационное сооружение строилось во время Первой мировой войны и участвовало в боях Советско-финской войны. Специалисты изучали 1213 гектаров земли, что в 43 раза больше площади Заячьего острова в Петербурге. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга продают особняк, который является объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о бывшем флигеле для музыкантов и мастеровых Саперного батальона, расположенном на улице Радищева, 39B. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: выборг, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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