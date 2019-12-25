В Петербурге продают бывший флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона

Особняк продается за 310 млн рублей.

В центре Петербурга продают собняк, который является объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о бывшем флигеле для музыкантов и мастеровых Саперного батальона, расположенном на улице Радищева, 39B. Он входит в комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка. Объявление о продаже появилось 13 декабря на интернет-сервисе Авито. Агентство недвижимости Knight Frank продает здание за 310 млн рублей.

Общая площадь особняка составляет 2 488 квадратных метров. Как заявил продавец, объект можно использовать под посольство, резиденцию, представительство, штаб-квартиру, отель, апарт-отель, бутик-отель, клуб, культурно-досуговый центр, выставка, вернисаж, творческие мастерские и многофункциональный комплекс. Территория участка составляет 1 931 квадратный метр. Ее можно использовать под многоэтажную жилую застройку.

Ранее мы писали, что петербургский завод "Ригель" завершил первый этап модернизации производства, тем самым освободилось место под строительство жилья. Высвобождающиеся площади передадут под реновацию.

Фото: exponat.online