Петербургский завод "Ригель" завершил первый этап модернизации производства

На эти цели выделено 400 млн рублей.

Аккумуляторный завод "Ригель", расположенный на улице Профессора Попова в Петроградском районе, завершил первый этап модернизации производства территории, тем самым освободилось место под строительство жилья. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что акционеры компании ИК "Евроинвест" Андрей Березин и "Теллус Групп" инвестировали в закупку нового оборудования 400 млн рублей, чтобы нарастить производственные мощности. В компании намерены увеличить выпуск аккумуляторов в три раза – с 750 тыс. ампер-часов в год до более 3 млн ампер-часов.

Высвобождающиеся площади передадут под реновацию. Как мы писали ранее, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже выдал разрешение на застройку территории. Под застройку выделили три участка площадью 4,28 га на улице Профессора Попова. Жилая недвижимость займет около 45 тысяч квадратных метров. Здесь появится жилой комплекс с несколькими корпусами со встроенными коммерческими помещениями. Высота многоквартирных домов будет достигать не более восьми этажей. Проект разработан архитектурным бюро "А. Лен".

Фото: пресс-служба АО "Аккумуляторный завод "Ригель""