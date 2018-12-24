Видео: на трассе в Хабаровске перевернулся бензовоз, водитель погиб

По дороге разлилось дизельное топливо.

На 512-м км трассы А-370 Хабаровск – Владивосток, у села Константиновка в Спасском муниципальном районе с трассы сошел бензовоз. Он перевернулся и произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщает управление МЧС России по Приморскому краю.

На место аварии прибыли пожарные, спасатели, полиция и администрация для ликвидации последствий происшествия.

Утечку дизельного топлива удалось оперативно устранить. Водитель грузовика (40 лет) погиб на месте. Причины и детали автопроисшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Фото и видео: ОТВ/ Youtube