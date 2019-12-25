Бельский объяснил, почему Москва кажется ярче Петербурга в новогоднем декоре

Петербург тратит меньше на украшения.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал различия в новогоднем оформлении двух столиц и назвал реальные масштабы затрат. Об этом сообщает КП-Петербург.

В социальных сетях активно обсуждают новогоднее оформление Москвы и Петербурга. Пользователи отмечают, что столица выглядит более масштабно украшенной, несмотря на официальные данные о затратах в размере около 400 млн рублей. По словам Бельского, визуальное впечатление не соответствует заявленным цифрам. Он заявил, что фактическая стоимость новогоднего оформления Москвы значительно выше.

Он также рассказал о расходах Петербурга на праздничный декор в 2025 году. По его словам, в этом году они составили около 1,7 млрд рублей, что заметно превышает показатели прошлого года. Средства направили на установку новогодних елок, проведение ярмарок, обустройство катков и монтаж световых инсталляций.

Спикер подчеркнул, что такие затраты рассматриваются городскими властями как экономически обоснованные.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге уже вовсю работают городские ярмарки.

Фото: Piter.tv