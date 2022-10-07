Белоусов сообщил, что цена продажи угля РФ по контрактам составляет $130-140 за тонну

Вице-премьер рассказал о том, в каком случае страна возьмет экспортную пошлину с компаний.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов назвал фейками сообщения о введении безусловной пошлины на экспорт угля. Чиновник добавил, что средняя стоимость реализации отечественного угля в соответствии с контрактами составляет 130-140 за каждую тонну. Эксперт пояснил, что при таких ценах государство вряд ли что-то может собрать с представителей отрасли в 2023 году за счет экспортной пошлины. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками пленарного заседания Международного форума "Угольная отрасль - новые реалии". Однако ситуация изменится при условии, что цена отсечения будет на уровне 150 мили выше контрактной.

Это означает, что если цена повысится, конъюнктура еще улучшится и цена повысится за 150, тогда да, тогда часть дохода, сверхдохода, которая получается от прибыли сверхцены 150 будет забираться на бюджет. Если ниже - ноль. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Премьер добавил, что тема затрагивалась в обсуждениях с главой российского министерства по финансам Антоном Силуановым, его заместителем Алексеем Сазановым.

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