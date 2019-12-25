Решение приняли эпидемиологические службы двух стран.

Белоруссия и Россия начнут возобновлять транспортное сообщение, приостановленное из-за коронавирусных ограничений. Об этой договорённости между двумя странами пишет РБК.

Подчёркивается, что решение приняли эпидемиологические службы России и Белоруссии во время переговоров в Москве. Представители служб подписали протокол, по которому они должны продумать план действий по возобновлению транспортного потока между странами.

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество.

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