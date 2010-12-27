В Петербург не пустили 135 тонн санкционных товаров

В Петербург не пропустили семь грузовиков с санкционной едой.

В Санкт-Петербурге подозоевают фермерское хозяйство "Бродок" в поставках санкционных продуктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Из-за таких сведений в ведомстве с 15 по 22 декабря сквозь границу России не смогли пройти 16,1 тонн гранатов, 105,7 тонн томатов, 1,4 тонн помидоров черри, более 6 тонн кабачков и 8 тонн перца. В ходе проверки кроме белорусских ярлыков обнаружили маркировку турецких предприятий, на которых не было специальных документов. Отметим, что общее количество задержанного составило семь грузовиков с продукцией.