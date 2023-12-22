Белый дом не располагает данными о сотрудничестве КНДР и ХАМАС в военной сфере

Джон Кирби прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве между радикалами и Северной Кореей.

Американская администрация не располагает информацией, которая свидетельствовала бы о каком-либо сотрудничестве в военной сфере между Северной Кореей и палестинским радикальным движением ХАМАС. Такими сведениями в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил на соответствующий вопрос СМИ о том, что не имеет данных, которые подтвердили бы сведения о сотрудничестве боевиков с Ближнего Востока и КНДР.

Я не видел никаких свидетельств, не знаю о каких-либо свидетельствах того, что есть какое-то военное сотрудничество между ХАМАС и Северной Кореей. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби вновь повторил утверждения о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет якобы для использования оружия на территории Украины. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова неоднократно подчеркивала прессе, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными.

США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television