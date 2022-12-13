ДЖон Кирби заметил, что нельзя уследить за каждым оружием у каждого солдата.

Американские власти не видели до настоящего времени каких бы то ни было вопиющих нарушений при освоении украинскими властями западной военной помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Эксперт заметил, что киевский режим и власти США добиваются совместно того, чтобы поддержка НАТО шла по назначению, транспортировалась на поле сражений в регионе.

Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение. Украинские должностные лица разделяют нашу обеспокоенность относительно того, чтобы добиться надлежащей отчетности и транспарентности. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

ДжонКирби добавил, что все хотят того, чтобы в рамках украинского кризиса было как можно больше надзора и контроля,так как перебрасываемая Вооруженным силам Украины техника приобретена на средства американских налогоплательщиков. Однако в условиях боевых действий это не всегда возможно осуществить, как и предсказать перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом ВСУ.

США выразили заинтересованность в консультациях с Венесуэлой.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television