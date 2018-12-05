Белый дом: в США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ

Джон Кирби заметил, что Россия пока что не назвала причины переноса встречи.

Власти США рассчитывают на скорое проведение с Россией заседания комиссии по исполнению ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Чиновник отметил, что страна ждала мероприятия и рассчитывают от Москвы объяснений по причинам того, что его было решено перенести.

Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3. Мы будем работать через посольство, чтобы понять, что произошло и вернуться к графику как можно скорее. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель власти США напомнил СМИ о том, что данная комиссия является одним из компонентов договора, в рамках которого стороны могут обсуждать технические и формальные детали реализации ДСНВ. Намеченная на вторник 29 ноября встреча, была бы первой с начала коронавирусной пандемии.

В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну.

Фото и видео: YouTube / CBS News