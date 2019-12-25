Джон Кирби напомнил о том, какое противостояние не может выиграть на одна страна в мире.

В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну. Об этом журналиста в ходе онлайн-брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Чиновник напомнил о том, что ядерную войну невозможно выиграть. В текущих условиях Вашингтон фиксирует опасную мировую риторику со стороны Москвы. Речь идет о возможностях применения стратегического арсенала. В связи с этим власти США находят важным сохранять открытыми каналы связи с российскими коллегами.

Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением. Это необходимо. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото: YouTube / Yahoo Finance