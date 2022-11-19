Белый дом: новый ракетный пуск КНДР не представлял угрозу США

Джон Кирби рассказал о необходимости добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассказали о том, что новый ракетный пуск со стороны КНДР не представлял непосредственную прямую угрозу территории США. Соответствующей информацией в ходе онлайн-брифинга с журналистами поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти страны работают над тем с международными партнерами, чтобы наладить защиту с конкретными военными средствами в регионе из-за запусков Северной Кореи. В США остаются привержены идее полной денуклеаризации. Корейского полуострова.

Хотя мы предложили и продолжаем предлагать диалог <...> без предварительных условий, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы обеспечить наличие надлежащего оборонительного потенциала не только в одностороннем порядке, на основе с Японией и Южной Кореей. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

