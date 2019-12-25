Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией

Джон Кирби рассказал о том, что США не будут давить на Украину.

Белый дом заявил, что США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией. Об этом в ходе телефонного брифинга с журналистами в Вашингтоне упомянул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник отметил, что украинскому кризису требуется дипломатия. При этом США не ведут с российской стороной никаких переговоров относительно завершения ее специальной военной операции.

Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии - это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы Путин просто вывел свои войска. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Он напомнил, что власти США признают право президента Владимира Зеленского решать, когда он будет готов вести переговоры с Россией, а также - будет ли вообще, как это общение будет выглядеть. Кирби пояснил, что Вашингтон не подталкивает, не принуждает и не заставляет сесть за стол переговоров коллег из Киева. Вашингтон выступает за сохранение открытых каналов связи с РФ, особенно на данном этапе. Это решение поможет избежать просчетов во внешней политике и стратегическом плане.

В Белом доме заявили, что США не намерены смягчать санкции против Сирии.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance