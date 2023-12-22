Белый дом: удар по силам США в Иордании нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака"

По словам Кирби, нападение на базу американской армии было спланировало и обеспечено ресурсами.

Удар по войскам США в Иордании, по данным разведки, нанесла сеть "Исламское сопротивление Ирака". Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, нападение на базу американской армии было спланировало и обеспечено ресурсами. Кирби подчеркнул, что ключевую роль в этом также могла сыграть иракская радикальная группировка "Катаиб Хезболлах".

Ранее Кирби заявил, что Белый дом не видит альтернативы законопроекту о дальнейших ассигнованиях для Украины у США.

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