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Белый дом: участники встречи в Дании обсудили принципы и пути обеспечения мира на Украине

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Оливия Далтон рассказала о принципах мира по Украине.

Участники многосторонней встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня в Вашингтоне сделала первый заместитель официального представителя Белого дома Оливия Далтон. Чиновница заметила, что встреча созывалась киевским режимом на 24 число.

Позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы, как мы можем достичь справедливого и прочного мира на Украине. Хотим гарантировать, что все продолжат уважать фундаментальные принципы Устава ООН,  суверенитет и территориальную целостность.

Оливия Далтон, сотрудница Белого дома

В администрации при президенте Джо Байдене заметили, что на международных консультациях в Копенгагене принял удаленное участие помощник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также очное - старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат. 

Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор".

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дания, оливия далтон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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