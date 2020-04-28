Белый дом: участники встречи в Дании обсудили принципы и пути обеспечения мира на Украине

Оливия Далтон рассказала о принципах мира по Украине.

Участники многосторонней встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня в Вашингтоне сделала первый заместитель официального представителя Белого дома Оливия Далтон. Чиновница заметила, что встреча созывалась киевским режимом на 24 число.

Позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы, как мы можем достичь справедливого и прочного мира на Украине. Хотим гарантировать, что все продолжат уважать фундаментальные принципы Устава ООН, суверенитет и территориальную целостность. Оливия Далтон, сотрудница Белого дома

В администрации при президенте Джо Байдене заметили, что на международных консультациях в Копенгагене принял удаленное участие помощник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также очное - старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор".

Фото и видео: Белый дом