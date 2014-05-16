Белый дом отказался говорить об ответственности киевского режима за попытки атак на российские аэродромы при помощи беспилотников ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновницу попросили ответить на вопрос о том, обеспокоены ли власти США действиями украинских властей. Спикер подчеркнула, что страна продолжит поддерживать украинскую сторону.
У нас нет какой-либо оценки. Я не хочу выдвигать предположения о том, несет ли Украина ответственность за эти атаки, но, чтобы было ясно: <...> есть только одна страна, которая несет ответственность за этот конфликт, это Россия.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
напомним, что в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным объектам РФ, находящимся на территории Саратовской области и Рязанской области. Речь идет об аэродромах "Энгельс" и "Дягилево". Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили украинские дроны, которые летали на малой высоте. Однако жертвами трагедии стали трое военнослужащих, еще четверо пострадали.
Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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