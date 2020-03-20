Глава США может официально объявить о решении в начале 2023 года.

Американский лидер Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации страны при президенте Карин Жан-Пьер. Чиновница выступила перед СМИ на борту самолета, отправляющегося в рабочую поездку лидера Белого дома. Спикер пояснила прессе, что вероятнее всего глава государства примет решение о своей кандидатуре в начале 2023 года.

Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в настоящее время у нее нет никакой дополнительной информации по этому вопросу. Местные члены демократической партии по всей стране уведомляют о том, что многие однопартийцы Джо Байдена готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих в 2024 году новых президентских выборах в США.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

