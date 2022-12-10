Белый дом: нефти РФ нет практически на всех танкерах, которые не пропускает Анкара

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что вопрос решается турецкими властями.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассказали о том, что российской нефти нет практически на всех танкерах, которые не пропускает турецкая сторона через свои проливы Босфор и Дарданеллы. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что власти СШа проводят с Анкарой переговоры по данной проблеме. Таким образом чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, как страна относится к решению Турции после вступления в силу "потолка цен" не пропускать корабли в акваторию. Речь идет о задержке следования не менее 20 танкеров, которые транспортируют порядка 18 миллионов баррелей "черного золота".

Мы объяснили, что ограничение не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды. Насколько мы понимаем, практически все танкеры перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме считают, что турецкая сторона дала ясно понять свою заинтересованность в том, что на мировые энергетические рынки поступало достаточное количество ресурсов, а также в прохождении танкеров с нефтью через проливы. Власти в Анкаре стремятся решить вопрос как можно быстрее.

Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг из-за спора с журналистом.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance