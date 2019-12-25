Белый дом: Байден не станет поднимать вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН

Джейк Салливан поделился планами американского лидера на 77-ой ГА ООН.

Белый дом заявил о том, что американский президент Джо Байден на 77-ой сессии генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке не станет поднимать вопрос об исключении России из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он в очередной раз призвал мир действовать таким образом, чтобы коллективно оказывать давление на Москву.

Этот вопрос он завтра поднимать не будет. Хотя, думаю, мир может видеть, что, когда постоянный участник действует таким образом, это наносит удар в самое сердце СБ ООН. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Глава администрации США во время пребывания в Нью-Йорке будет обсуждать с международными партнерами в том числе реформу Совета Безопасности ООН. Джейк Салливан не стал говорить о том, будет ли это общение в публичном пространстве или в частном порядке в ходе общения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам Джейка Салливана, после общественность ждет выступление Джо Байдена с конкретикой.

В Белом доме разъяснили слова Байдена об использовании американских сил для защиты Тайваня.

Фото и видео: Белый дом