Они призвали жителей записаться за зимнюю "Гонку героев".

Белые медведи устроили забег по центру Петербурга. Таким образом активисты св ростовых костюмах прорекламировали зимнюю "Гонку героев". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Известно, что днем 19 февраля медведей высадили около Гостиного двора. Далее они пробежались по Невскому проспекту, мимо Аничкова моста и "Дома книги", а далее направились к Казанскому собору и Дворцовой площади. Там "животные" завершили маршрут. Очевидцы рассказали, что медведи вели себя дружелюбно и старались огибать прохожих, чтобы не столкнуться с ними во время движения.

Напомним, что зимняя "Гонка героев" пройдет на курорте "Игора" 22 февраля. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 12 часов дня 20 февраля. На данный момент в забере хотят принять участие более 1,5 человек.

Ранее вЛенинградском зоопарке построили новый вольер для белой медведицы Хаарчааны.

Фото: Петербургский дневник