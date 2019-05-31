Его отделали природным камнем и установили удобную лестницу для спуска в бассейн.

В Ленинградском зоопарке построили новый вольер для белой медведицы Хаарчааны. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Животное переедет в комплекс "Белые медведи" и будет жить по соседству с пожилой медведицей Усладой. Вольер для Хаарчааны отделали природным камнем. В нем установили удобную и безопасную лестницу для спуска в бассейн и увеличили сушилку. Кроме того, специалисты заново возвели разделяющую стену и поменяли инженерные системы. В вольере появилась уютная берлога, в которой молодая медведица сможет отдыхать от суеты и шума. Новоселье состоится в полдень 1 июня.

Напомним, Хаарчаана родилась 30 ноября в зоопарке Якутии. При этом ее отец Ломоносов в 2011 году переехал сюда из Ленинградского зоопарка. Первое время малышка жила в вольере "Бурые медведи".

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Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк