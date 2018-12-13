В Московском зоопарке родился малыш краснокнижного сычуаньского такина

Сотрудники зоопарка опубликовали видео с резвящимся малышом по кличке АЮ.

В Московском зоопарке новое пополнение, там родился малыш сычуаньского такина.

Сотрудники зоопарка опубликовали видео с малышом сычуаньского такина. Также они сообщили, что маленького такина зовут АЮ, и приглашают жителей и гостей столицы знакомиться с новым обитателем зоопарка.

Сычуаньский такин - краснокнижное животное, отмечены как исчезающий вид. Это очень малоизученное животное нашей планеты.

Такины — одни из наименее изученных копытных. Активны они бывают в основном на рассвете и на закате. Держатся небольшими группами в труднодоступных местах. Старые самцы живут поодиночке. К своим участкам такины очень привязаны, неохотно покидают их даже при рубках леса, скрываясь в зарослях бамбука. Такины бегают быстро, но, застигнутые врасплох, затаиваются — поведение, редко встречающееся у взрослых копытных. Замирая, такин ложится, вытягивает шею, и плотно прижимается к земле. Он может лежать так терпеливо и неподвижно, что на него можно наступить. Московский зоопарк

Половозрелость наступает в возрасте около 2,5 лет. Беременность длится около 8 месяцев, и как правило, рождается один детеныш. Живут такины всего 12-15 лет.

Фото и видео: Московский зоопарк