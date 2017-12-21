Белгородская область: Пожилая женщина задушила 6-месячного внука, чтоб облегчить жизнь дочери

Появились подробности этого жуткого происшествия.

Село Сергеевку Старооскольского района Белгородской области всколыхнуло жуткое убийство: приехавшая в гости к дочери 71-летняя женщина задушила 6-месячного внука.

Как удалось выяснить следствию, женщина приехала в гости к дочери в Сергеевку, которая проживала с сыновьями 8 лет и 6 месяцев. Пожилая женщина решила, что дочери тяжело одной с двумя детьми, она задушила младшего внука.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В настоящее время следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Белгородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV