Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвёртый день рождения.

В понедельник, 30 ноября, белая медведица Хаарчаана отмечает свой день рождения в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвёртый день рождения. В этом году петербуржцы поздравили хищницу видеообращением.

Медведицу поздравили не только петербуржцы, но и жители Якутии, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и США.

Также Хаарчаане подарили игрушки.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Сочи принесли извинения петербурженке за инцидент с собакой-блогером.

Фото:spbzoopark/instagram