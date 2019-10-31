  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белая медведица Хаарчаана отмечает свой день рождения в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 15:54
89
IRINA_CHALKINA

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой день рождения в Ленинградском зоопарке

0 0

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвёртый день рождения.

В понедельник, 30 ноября, белая медведица Хаарчаана отмечает свой день рождения в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой четвёртый день рождения. В этом году петербуржцы поздравили хищницу видеообращением.

Медведицу поздравили не только петербуржцы, но и жители Якутии, Нижневартовска, Соснового Бора, Великого Новгорода, Невской Дубровки, Шлиссельбурга, Калининграда, Норильска и США.

Также Хаарчаане подарили игрушки. 

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Сочи принесли извинения петербурженке за инцидент с собакой-блогером.

Фото:spbzoopark/instagram

Теги: ленинградскbq зоопарк, медведица хаарчаана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии