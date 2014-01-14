В аэропорту Сочи принесли извинения петербурженке за инцидент с собакой-блогером

Руководство аэропорта провело служебную проверку из-за некорректного поведения сотрудника аэропорта, который дразнил собаку в грузовом отделении.

Руководство аэропорта Сочи извинилось перед петербурженкой за инцидент с собакой-блогером. Ранее в интернете появилось видео с камеры, которую владелица хвостатого установила в переноску для животного.

На кадрах видно, что один из сотрудников аэропорта дразнил пса, чем вызвал у животного стресс.

Если бы не камера (снимали на айфон se) , которую мы установили внутри бокса, мы бы даже не узнали, что там с ним происходило. Собаки и так испытывают стресс при полёте, не хватало ещё получать лишний стресс от сотрудников аэропорта. петербурженка

После распространения видео в соцсетях руководство аэропорта провело служебную проверку из-за некорректного поведения мужчины. В аэропорту заявили, что к сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание.

Ранее мы сообщали о том, что центр "Велес" забрал на лечение молодого льва.

Фото:harpo_beagle/instagram