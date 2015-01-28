Самолет в Петербург с 190 пассажирами возвращается в Сочи

"Boeing 737-8", следующий по маршруту Сочи — Петербург, вернулся в аэропорт вылета. По информации "ТАСС", это связано с возможной разгерметизацией кабины.
Рейс УР-344 авиакомпании Azur Air вылетел в Пулково в 20:49 11-го апреля. Самолет должен был приземлиться в Северной столице 23:55. На борту находились 190 пассажиров.
Других рейсов в Петербург из Сочи, по данным онлайн-табло, сегодня нет.
Сегодня на стадионе "Фишт" прошел матч "Зенита" с "Сочи". Петербургский клуб обыграл соперника со счетом 2:1.
Фото: Instagram / @aer.aero
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