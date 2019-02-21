Бельгийский оператор связи переснял популярный клип 2000 года Bomfunk MC's - Freestyler

Клип оператора связи очень похож на оригинальную версию клипа, только спустя почти 20 лет.

В сети набирает популярность новый клип на популярную композицию 2000х Freestyler финской группы Bomfunk MC"s.

Песня Bomfunk MC"s Freestyler, выпущенная в 2000 году моментально стала популярной во всем мире. Песня и видео завоевала первые позиции почти во всех танцевальных радиочартах и хит-парадах MTV, где демонстрировался видеоклип. Группа в том же году получила награду MTV как "Лучший скандинавский исполнитель". В официальном клипе подросток в метро с помощью плеера управлял людьми, заставляя их танцевать.

Сейчас, спустя почти 20 лет, Бельгийский оператор связи переснял клип на песню Freestyler. Новый клип очень похож на тот старый клип. Здесь также подросток с дредами управляет людьми в метро. Только вместо плеера в руках у него смартфон.

Клип за сутки набрал уже несколько сотен тысяч просмотров. Судя по комментариям, новинка очень понравилась пользователям сети.

Сегодня ранее на Piter.TV: Samsung представил первый в мире складной смартфон Galaxy Fold и три версии Galaxy S10.

Видео: YouTube/Telenet YUGO