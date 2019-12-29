Авторы хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России

Концерт состоится в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.

Финская группа Bomfunk MC"s, известная по хиту Freestyle, прервала длительный творческий отдых. Музыканты впервые за 15 лет выступят в России. Концерт состоится в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Отмечается, что Bomfunk MC"s приедет в Россию в полном составе. Знаменитости порадуют поклонников старыми хитами и новыми треками. В частности, фанаты услышат свежее звучание Freestyle. Этот сингл вышел в 2000 году и пользовался больной популярностью у молодежи 20 лет назад.

Музыканты из Финляндии заявили, что рады вернуться на сцену. Они планируют зарядить слушателей накопившейся энергией и представить публике современные композиции. Сейчас артисты записывают новый альбом.

ParkSeasons Fest является мероприятием нового формата, которое будет проходить на территории парка и стадиона. Кроме Bomfunk MC"s хедлайнерами события станет немецкий квартет Guano Apes, а также российские группы "Сплин", "Мумий Тролль" и певец Элджей.

Ранее певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / BomfunkMCsVEVO