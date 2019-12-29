Певица Граймс рассказала о своей роли киборга в Cyberpunk 2077

Игра выйдет уже в сентябре этого года.

Певица Граймс рассказала о своем персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) в видеоигре Cyberpunk 2077. Интервью вышло в прямом эфире. На данный момент оно не доступно для просмотра, однако цитаты появились на Reddit.

Граймс назвала Cyberpunk 2077 потрясающей игрой. Она рассказала, что играет роль поп-звезды, которая убила себя на сцене, и ей быстро заменили все тело на кибернетическое. После этого артистка закончила выступление как киборг. Граймс заявила, что это "один из величайших перформансов всех времен".

Стоит отметить, что певица не только озвучила Лиззи Уиззи, но и участвовала в записи саундтрека для игры вместе с рэперами Run the Jewels и A$AP Rocky, барабанщиком Nine Inch Nails Иланом Рубиным панк-группой Refused, российской техно-звездой Ниной Кравиц и другими.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 сентября 2020 года. Действие игры разворачивается в городе Найт-сити, в Калифорнии. В городе, разделенном на шесть районов, будет цикл смены дня и ночи. Игрокам представится полная свобода действий. Главному герою будет помогать рокер и гитарист с кибернетической серебряной рукой Джонни Сильверхенда. Его озвучит Киану Ривз.

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