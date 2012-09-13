Бейонсе озвучит главную героиню в перезапуске "Короля льва"

Стало известно, что певица Бейонсе озвучит львицу Налу – главную героиню перезапуска знаменитого мультфильма компании Disney "Король лев".

Компания Disney опубликовала список актеров, которые примут участие в создании перезапуска хита студии 1994 года – "Короля льва". Одной из главных новостей стало имя певицы Бейонсе. Она озвучит львицу Налу. Заглавная роль Симбы досталась Дональду Гловеру. Налу и Симбу в детстве сыграют Диджи МакКрэри и Шахади Райт Джозеф.

Спутниками Симбы Тимоном и Пумбой станут Билли Айкнер и Сет Роген сответственно. Роль главного злодея – Шрама – получил Чиветель Эджиофор.

Фильм будут снимать как и предыдущие диснеевские перезапуски в формате live-action с живыми актёрами.

Фото и видео: Twitter / Disney, Instagram / beyonce