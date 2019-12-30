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Бегущий по рельсам верблюд задержал поезд на 2 часа в Астраханской области

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Верблюд выскочил перед составом и невозмутимо продолжил свой путь по железнодорожным путям.

 

В Астраханской области поезд опоздал из-за верблюда.

По сети разлетелось видео, снятое из кабины машиниста железнодорожного состава. На кадрах видео видно, что по шпалам впереди состава бежит верблюд. Сообщается, что корабль пустыни выскочил неожиданно перед составом и невозмутимо продолжил свой путь по путям. Машинисту пришлось применить экстренное торможение и снизить скорость.

Несмотря на сигналы состава и шум поезда верблюд продолжал бежать по рельсам. Сначала он бежал довольно бодро со скоростью чуть более 20 километров в час, а затем снизил скорость до 13 километров в час. Поезд плелся за верблюдом 2 часа и в итоге опоздал.

Видео: YouTube/ Инфодребедень

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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