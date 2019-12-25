Власти постепенно снимают запреты, но каждое решение согласовывается с Роспотребнадзором.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что власти Петербурга заявили о стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом рассказал в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, в Северной столице уже снимаются ограничения. Однако каждое решение согласовывается с Роспотребнадзором.

Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи... Александр Беглов.

Отмечается, что в Северной столице число заболевших остается примерно на одном уровне. Власти Петербурга просят горожан соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек.

Фото:беглов/вк