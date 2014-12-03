Беглов заявил, что больше всего петербуржцев волнует сфера здравоохранения

Горожане отправили 3 196 вопросов о порядке вакцинации и о пунктах, где можно сделать прививку.

Первый блок вопросов на прямой линии с губернатором Петербурга решили посвятить теме здравоохранения. По словам главы Северной столицы, эта сфера больше всего волнует петербуржцев.

За 2021 год жители города на Неве отправили более 3 тыс. обращений по порядку и пунктам вакцинации. Про доступность вакцин спрашивали более 1,5 тыс. раз. Тема самоизоляции и карантина вызвала вопросы у 1,2 тыс. граждан. В Смольный пожаловались на проблемы с записью к врачу свыше 1,1 тыс. раз. Про льготные лекарства спрашивали 870 людей. О содержании больниц задали вопросы более 800 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в 15 часов стартовала прямая линия с Бегловым.

Фото: Pexels, телеграм-канал "Центр. Новости"