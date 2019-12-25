Беглов: за неделю на 20% выросла заболеваемость ковидом

Общее число больных под медицинским наблюдением вновь превысило 50 тысяч человек.

В Петербурге после начала учебного года и похолодания начался подъем заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ. Об этом 19 сентября рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе радиообращения.

Почти на 20% увеличилось количество подтверждённых случаев ковида на прошлой неделе. Количество госпитализаций выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением превысило 50 тысяч человек.

Он напомнил, что средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах "служат хорошей профилактикой", и вновь призвал петербуржцев вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

Фото: Piter.tv