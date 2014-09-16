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Беглов встретился с новым командующим СЗО Росгвардии Воробьёвым
Сегодня, 18:05
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Беглов встретился с новым командующим СЗО Росгвардии Воробьёвым

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На встрече они обсудили кооперацию Петербурга и подразделений ведомства по вопросу сохранения общественного порядка и обеспечению безопасности в городе.

В среду, 28 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с новым командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майором Алексеем Воробьёвым. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На встрече они обсудили кооперацию Петербурга и подразделений ведомства по вопросу сохранения общественного порядка и обеспечению безопасности в городе.

Воробьев служил на разных постах в Минобороны СССР и во внутренних войсках МВД СССР. Занимал должность помощника директора Росгвардии. Командующим Северо-Западным округом войск нацгвардии стал в августе 2022 года по указу Владимира Путина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алексей воробьев, росгвардия, северо-западный округ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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