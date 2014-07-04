Беглов вручил знамя лучшим стройотрядовцам Петербурга

Скиф из экономического университета стал топ-отрядом года.

В Смольном прошла торжественная церемония подведения итогов работы студенческих отрядов Северной столицы. Губернатор Александр Беглов лично вручил почетное знамя и благодарственные письма активистам движения, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города обратился к собравшимся с речью, в которой назвал участие в отрядах не просто работой, а фундаментом для будущего. По его словам, это время дает молодежи возможность заработать, набраться опыта, обрести друзей и даже создать семью. Беглов подчеркнул, что городские власти держат на контроле вопросы поддержки учащихся и молодых семей: в Петербурге действуют соцвыплаты, работают пункты проката детских вещей и программы помощи в решении жилищного вопроса.

Главную награду — почетное знамя губернатора — завоевал отряд "Скиф", представляющий Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Благодарственное письмо также получил педагогический отряд "Созвездие" из Политеха Петра Великого.

На мероприятии выступил председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Юрий Филатов. Он напомнил, что движение прошло через разные исторические этапы, но сумело сохранить ключевые ценности. По его мнению, знание традиций, заложенных десятилетия назад, придает современным участникам уверенность и помогает ставить перед собой амбициозные цели. Филатов добавил, что каждый боец отряда вносит личный вклад в общее дело.

Ранее мы рассказывали о том, что Беглов и Патрушев открыли спорткомплекс у канала Грибоедова.

Фото: пресс-служба Смольного