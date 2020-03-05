Губернатор вручил президентские грамоты медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

Глава города напомнил, что коронавирус еще не побежден, поэтому важно продолжать вакцинироваться.

В среду, 14 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил почетные грамоты президента России 68 врачам и медработникам, а также поблагодарил за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщили в Смольном.

Вы – герои нашего времени, уже год на передовой. Вы первыми встретили коронавирус и до сих пор продолжаете с ним бороться. Рискуя собственным здоровьем, помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь. Александр Беглов

Градоначальник напомнил, что борьба с инфекцией продолжается, город строит новые стационары-трансформеры, перестроена система здравоохранения. Беглов напомнил, что важно наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее мы писали, что в Петербурге за 3 дня "ЭпиВакКороной" вакцинировали 460 человек.

Фото: Piter.TV