Губернатор вручил президентские грамоты медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

В среду, 14 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил почетные грамоты президента России 68 врачам и медработникам, а также поблагодарил за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщили в Смольном.
Вы – герои нашего времени, уже год на передовой. Вы первыми встретили коронавирус и до сих пор продолжаете с ним бороться. Рискуя собственным здоровьем, помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь.
Александр Беглов
Градоначальник напомнил, что борьба с инфекцией продолжается, город строит новые стационары-трансформеры, перестроена система здравоохранения. Беглов напомнил, что важно наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет.
Ранее мы писали, что в Петербурге за 3 дня "ЭпиВакКороной" вакцинировали 460 человек.
Фото: Piter.TV
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