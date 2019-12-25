По итогам выступления губернатора в городском парламенте обсудят принятые меры во время пандемии коронавируса.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что Беглов выступит с отчетом о работе петербургского правительства. Об этом сообщают в пресс-службе городского ЗакСа.

Известно, что заседание назначено на 11:00. Глава петербурга выступит с отчетом о том, как власти Северной столицы справляются с пандемией коронавируса. Кроме того, на заседании обсудят поправки в Социальный и Экономический кодексы.

По итогам выступления Беглова в городском парламенте обсудят принятые меры во время ограничительных мер из-за вируса.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые эпидемиологически опасные места в Петербурге.

Фото:Беглов/вк