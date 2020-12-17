Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной блокадника-геолога Спиридонова

В Петербурге на 92-м году жизни скончался основоположник морской геологии Спиридонов.

Известный петербургский ученый-геолог скончался в возрасте 91 года после почти семи десятилетий научной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Михаил Александрович Спиридонов скончался 19 августа 2025 года в возрасте 91 года. Действительный член Российской академии естественных наук работал во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А.П. Карпинского на протяжении 70 лет. Ученый считается одним из основоположников морской геологии в России, специализировался на изучении шельфовых месторождений.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский выразили соболезнования родным и коллегам ученого.

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Спиридонов являлся жителем блокадного Ленинграда, в детстве служил юнгой на сторожевом катере на Ладожском озере и оказывал помощь раненым в госпитале. Его научные разработки продолжают использоваться в экологии морских и прибрежных экосистем.

Фото: Telegram/Спикер Бельский