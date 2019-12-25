Беглов выразил соболезнования родным погибших при борьбе с коронавирусом медиков

Губернатор позвонил семьям погибших врачей.

Во вторник, 5 мая губернатор Петербурга Александр Беглов позвонил родным погибших при борьбе с коронавирусом врачей и выразил свои соболезнования.

"В эти дни, когда наш город, как и весь мир борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека", – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что город будет помнить всех умерших в период пандемии медиков.

Александр Беглов попросил петербуржцев в этот трудный период быть особенно острожными, следовать правилам санитарной безопасности и максимально соблюдать режим самоизоляции, отметили в Смольном.

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Фото: Gov.Spb.ru